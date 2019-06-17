Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 17 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №7) до 20:00 17.06.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52 (стояк) до 17:00 18.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 18.06.19 г., ул. Академика Проскуры, 9 (п. №4) до 20:00 17.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171-а,б, ул. Благодатная, 2-а до 17:00 17.06.19 г., пр. Московский, 190/1 (п. №8), ул. Танкопия, 29/1 (п. №8) до 20:00 17.06.19 г.

Основянский район:

ул. Кузнечная, 26, 28, 32, 32-а, 38, 40, 42, пер. Подольский (ул. Гамарника), 3, 7, 15, 15-б, 17 до 18:00 17.06.19 г., ул. Валдайская, 24-а (стояк), пр. Гагарина, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 17.06.19 г.; ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №7, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 3 до 20:00 17.06.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №22) до 20:00 17.06.19 г.; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пр. Победы, 64 (п. №13, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

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