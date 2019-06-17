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В Украину из США направлен медицинский гуманитарный груз

В Украину из США направлен медицинский гуманитарный груз

Груз медицинской гуманитарной помощи направлен в Украину из США, будет разделен между 4 медучреждениями военного и детского направлений, сообщили в украинском посольстве в США.

"Рады сообщить, что в Украину из США направлен груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в понедельник утром.

Украинские дипломаты уточнили, что из г.Денвер, шт.Колорадо, в Украину отправлено два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

Отмечено, что все медицинское оборудование будет направлено в 4-х медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (г.Ирпень), Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), Детскую больницу г.Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме посольства с проектом Support Hospitals in Ukraine", – подытожили в украинском посольстве.

 

Агентство Телевидения Новости

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