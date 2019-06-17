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В Харькове женщина-водитель упала с крыши троллейбуса

В Харькове женщина-водитель упала с крыши троллейбуса

В Харькове женщина-водитель упала с крыши троллейбуса.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня, 17 июня,  в 13:04 медикам скорой помощи поступил вызов на Коммунальный рынок.

Вызов был по поводу «падения с высоты» к 33-летней женщине.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов через 2 минуты.

Медики выяснили, что водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши.

Медики оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшей и госпитализировали ее вХарьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

 

Агентство Телевидения Новости

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