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Харьковчанин собирает мусор во время пробежек (видео)

Харьковчанин собирает мусор во время пробежек (видео)

Плоггинг - уборка во время пробежки - распространяется все шире. 

Это явление зародилось в Швеции и произошло от двух слов: plocka upp (швед. "подбирать") и jogging (англ. "бег").

Помимо Швеции плоггеры уже появились в США, Британии и России.

Теперь плоггинг дошел и до Украины.

Харьковчанин Сергей Пескорник завел привычку собирать мусор во время пробежек по лесу.

Раньше он сам мог бросить жвачку или обертку от конфет, но теперь встает в 5 утра, чтобы убрать мусор, оставленный другими.

За месяц Сергей собирает до 60-80 кг мусора.

Агентство Телевидения Новости

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