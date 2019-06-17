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Харьковчанин собирает мусор во время пробежек (видео)
Плоггинг - уборка во время пробежки - распространяется все шире.
Это явление зародилось в Швеции и произошло от двух слов: plocka upp (швед. "подбирать") и jogging (англ. "бег").
Помимо Швеции плоггеры уже появились в США, Британии и России.
Теперь плоггинг дошел и до Украины.
Харьковчанин Сергей Пескорник завел привычку собирать мусор во время пробежек по лесу.
Раньше он сам мог бросить жвачку или обертку от конфет, но теперь встает в 5 утра, чтобы убрать мусор, оставленный другими.
За месяц Сергей собирает до 60-80 кг мусора.
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