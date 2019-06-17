Супергол футболиста киевского "Динамо" на Копа Америка

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес забил блестяшщий гол за сборную Парагвая в первом туре Копа Америка-2019, проходящем в Бразилии.

Парагвай встречался с одной из сборных, приглашенных на этот турнир с другого континента - Катаром.

Гонсалес нанес мощнейший дальний голевой удар на 55-й минуте матча. После этого гола счет стал 2:0.

Остается добавить, что парагвацы, имея столь комфортное преимущество в два мяча, довести игру до победы не смогли. Катар отыгрался, и поединок завершился вничью - 2:2.





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