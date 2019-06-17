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Cвитолина начала травяную сессию с поражения в первом же круге

Cвитолина начала травяную сессию с поражения в первом же круге

Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей Харьков, у которой нынешний сезон пока складывается не слишком удачно, трава является самым нелюбимым покрытием. Первый матч первого турнира на траве ознаменовался для Элины поражением.

Свитолина была посеяна под 4-м номером на турнире в английском Бирмингеме.

В первом круге Элина вылетела от несеяной россиянки Маргариты Гаспарян, уступив в трех сетах - 3:6, 6:3, 4:6.

Добыв заключительное победное очко, Гаспарян расплакалась от радости. Свитолиной же лишь оставалось поздравить соперницу с победой и идти готовиться к следующим турнирам.

3:6, 6:3, 4:

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/othersports/10588017-pervaya-raketka-ukrainy-svitolina-sensacionno-pokinula-turnir-v-birmingeme.html

3:6, 6:3, 4:

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/othersports/10588017-pervaya-raketka-ukrainy-svitolina-sensacionno-pokinula-turnir-v-birmingeme.html


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