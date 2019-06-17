Аукционный дом Sotheby’s вернется в частную собственность

Аукционный дом Sotheby’s продан за 3,7 млрд. долларов.

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA - компания, принадлежащая медиамагнату Патрику Драи.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Миллиардер контролирует вторую по величине телекоммуникационную компанию Altice, куда входит ряд кабельных операторов в Европе, Израиле и на Карибах.

В результате сделки Sotheby’s вернется в частную собственность после 31 года обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Инвесторы получат по 57 долларов за акцию, что на 61% больше стоимости на бирже.

Sotheby’s - один из старейших в мире аукционных домов.

Он был основан в 1744 году.

Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Агентство Телевидения Новости