Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:40
Просмотров: 33

Аукционный дом Sotheby’s вернется в частную собственность

Аукционный дом Sotheby’s вернется в частную собственность

Аукционный дом Sotheby’s продан за 3,7 млрд. долларов.

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA - компания, принадлежащая медиамагнату Патрику Драи.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Миллиардер контролирует вторую по величине телекоммуникационную компанию Altice, куда входит ряд кабельных операторов в Европе, Израиле и на Карибах.

В результате сделки Sotheby’s вернется в частную собственность после 31 года обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Инвесторы получат по 57 долларов за акцию, что на 61% больше стоимости на бирже.

Sotheby’s - один из старейших в мире аукционных домов.

Он был основан в 1744 году.

Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 