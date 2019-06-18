Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 18 июня, до вечера нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по таким адресам,

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 35 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (п. №4) до 20:00 18.06.19 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 19 июня

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52 (стояк) до 17:00 18.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк), 158 (п. №6, стояк), 162-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00

Основянский район: ул. Южно-Проектная, 22 до 19:00 18.06.19 г., ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Московский, 102/112 (п. №5, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Огаревская, 3 до 20:00

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35 (п. №1, стояк), 46-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), 64 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №2,3, стояк) до 20:00.

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