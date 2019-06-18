За неделю в регионе произошло более сотни пожаров: есть погибший и пострадавшие

C 10 по 18 июня подразделения ГСЧС в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на ЧП, пожары и другие вызовы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, спасатели 311 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 151 выезд на ликвидацию пожаров и возгораний, 87 из которых возникли в природных экосистемах и стихийных свалках, 32 - выезда для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен войны - 18, а также более сотни других вызовов.

В результате пожаров один человек погиб, а еще четверо получили травмы, в том числе ребенок. Благодаря оперативным действиям спасателей также один человек был спасен.

Кроме того, пиротехники осуществили 18 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 72 боеприпаса, среди которых - 54 артснаряда, 17 минометных мин и граната.

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