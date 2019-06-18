Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 26

Президент сегодня встретится с канцлером Ангелой Меркель

Президент сегодня встретится с канцлером Ангелой Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия.

Как сообщает пресс-служба президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

Так, глава украинского государства в резиденции президента Германии во дворце Бельвю  проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Планируется, что канцлер Германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 