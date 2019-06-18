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Президент сегодня встретится с канцлером Ангелой Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия.
Как сообщает пресс-служба президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.
Так, глава украинского государства в резиденции президента Германии во дворце Бельвю проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.
Планируется, что канцлер Германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30.
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