Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:40
Просмотров: 148

ДТП на окружной: одному из пострадавших оторвало руку

ДТП на окружной: одному из пострадавших оторвало руку

Сегодня в 4-40 на окружной дороге в районе поворота на Кулиничи столкнулись автомобили Газель и Volkswagen Caddy. В результате двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водителю Volkswagen оторвало руку, 64-летний пассажир Газели доставлен в больницу с переломом руки.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 