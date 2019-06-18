ДТП на окружной: одному из пострадавших оторвало руку

Сегодня в 4-40 на окружной дороге в районе поворота на Кулиничи столкнулись автомобили Газель и Volkswagen Caddy. В результате двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 43-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водителю Volkswagen оторвало руку, 64-летний пассажир Газели доставлен в больницу с переломом руки.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

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