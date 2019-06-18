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Зачепиловская ЦРБ снизила цены после рекомендации АМКУ

Зачепиловская ЦРБ снизила цены после рекомендации АМКУ

Как сообщили в Харьковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета, Зачепиловская центральная районная больница включала в стоимости предыдущего и периодического медицинских осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств для женщин расходы на проведение лабораторных исследований, не предусмотренные положением о медицинском осмотре.

 Такие действия являются злоупотреблением монопольным положением путем установления цен товара, которые невозможно было бы установить в условиях конкуренции на рынке платных медицинских услуг.

По данным АМКУ, рекомендовано было прекратить нарушение и больница полностью выполнила данные рекомендации.

 

Агентство Телевидения Новости

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