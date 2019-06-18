Экс-президент Египта Мурси был похоронен сегодня в столице

Смещенный президент Египта Мохаммед Мурси был похоронен в Каире 18 июня, на следующий день после того, как он упал в зале суда и вскоре умер. Причиной смерти власти Египта называет сердечный приступ.

Семья Мурси посетила похоронные обряды в мечети тюрьмы Тора в Каире. Экс-президент был похоронен на кладбище в западном районе Каира. Сын Мурси Ахмед заявил в Facebook, что силовики не позволили похоронить отца на семейном кладбище в его родном городе в провинции Шаркия.

Правозащитная группа Amnesty International призвала к «беспристрастному, тщательному и прозрачному» расследованию обстоятельств смерти бывшего руководителя Египта, условий его содержания и возможности доступа к медицинской помощи.

67-летний Мурси, бывший руководитель запрещенного ныне движения «Мусульманское братство», был первым демократически избранным президентом Египта. С момента устранения военными от власти в 2013 году экс-президент содержался под стражей, а власти Египта силой разогнали протесты его сторонников.

«Мусульманское братство» обвиняет власть военных в том, что движение назвало «преднамеренной медленной смертью» Мурси.

Перед смертью бывшего лидера страны обвинили в суде в шпионаже.

Агентство Телевидения Новости