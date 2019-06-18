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Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини 18 июня был взят под стражу во Франции.

Об этом сообщает mediapart.fr.

Платини задержан в рамках расследования коррупции в деле о присвоении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу-2022.

Экс-футболист сборной Франции был помещен под стражу в помещении Управления антикоррупционной судебной полиции во французском Нантерре.

В качестве подозреваемого по делу также проходит политик, бывший глава МВД Франции Клод Геан.

Напомним, Катар получил право принять ЧМ в 2010 году, когда Платини занимал должность президента УЕФА.

В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен до четырех лет

Агентство Телевидения Новости

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