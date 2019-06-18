Скандально известного экс-депутата Лесика облили зеленкой (видео)

Сегодня, 18 июня, произошел конфликт возле постамента, где был установлен памятник маршалу Жукову.

Об этом сообщили харьковчане в социальных сетях.

По их информации, несколько десятков человек пришли в сквер на проспекте Петра Григоренко, чтобы возложить цветы по случаю годовщины со дня смерти маршала Жукова.

Однако представители различных харьковских организаций попытались сорвать мероприятие. Между сторонами конфликта кордоном стала полиция, ноэто не спасло скандально известного бывшего депутата горсовета Андрея Лесика и других участников от того, что их облили зеленкой.

После произошедшего Лесик записал видеообращение.

"Вас никто не боится, сдаваться никто не собирается, мы будем защищать символы победы", - сказал он.





Агентство Телевидения Новости