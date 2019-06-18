Агрария могут осудить на 8 лет за растрату урожая

Валковский отдел Дергачевской прокуратуры утвердил подозрение бывшему исполняющему обязанности директора государственного сельхозпредприятия в растрате и служебном подлоге.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, на баланcе предприятия находилось несколько полей засеянных подсолнухами. Подозреваемый знал, что на одном из них взошла только часть растений. На участке площадью 65 га урожайными оказались 37 га.

У злоумышленника возник умысел на незаконное обогащение, он незаконно скосил подсолнухи, а затем собрал псевдокомисию, которая должна удостоверить нерентабельность поля. Члены комиссии даже не имели специализированного образования, поэтому мужчина с легкостью ввел их в заблуждение. Он показал им только ту часть поля, на которой растения были недоразвитыми.

Комиссия пришла к выводу, что сбор урожая на всем поле является экономически необоснованным, а подсолнечник подлежит списанию. Подозреваемый внес в служебные документы ложные сведения и предоставил сфальсифицированный документ на подпись членам комиссии.

Таким образом аграрий нанес государству ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей предусматривает 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости