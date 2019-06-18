Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:17
Просмотров: 119

На Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа

На Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа

17 июня в 18:18 у дома № 13 на улице Гвардейцев Широнинцев было обнаружено тело 29-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина выпал из окна шестого этажа многоэтажки. Предварительно установлено, что мужчина находился в гостях у знакомой. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Тело погибшего направлено в морг.

Информация внесена в Журнал единого учета. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 