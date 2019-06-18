На Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа

17 июня в 18:18 у дома № 13 на улице Гвардейцев Широнинцев было обнаружено тело 29-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина выпал из окна шестого этажа многоэтажки. Предварительно установлено, что мужчина находился в гостях у знакомой.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Тело погибшего направлено в морг.

Информация внесена в Журнал единого учета. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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