Авиакатастрофа МН17: первым четырем подозреваемым выдвинут подозрения

Первым четырем подозреваемым в причастности к авиакатастрофе Boeing рейса МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, выдвинут подозрения после того, как Специальная следственная группа обнародует их имена.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипгола (Нидерланды - прим.ред.), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными... Это только верхушка. Конечно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - пояснила она.

По словам Зеркаль, речь идет о руководителях российской армии.

"Передать зенитно-ракетный комплекс "Бук" боевикам без разрешения руководства нельзя. Уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность", - добавила заместитель главы МИД.

Кроме этого Зеркаль анонсировала "интересную презентацию Bellingkat".

"Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - отметила она, подчеркнув, что Нидерланды и Австралия продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие "Боинга" как государству" и уже провели один раунд консультаций, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Напомним, совместная следственная группа, которая расследует катастрофу рейса МН17 Malaysia Airlines 2014 года обнародует имена подозреваемых 19 июня.

Рейс авиакомпании Malaysia Airlines Амстердам–Куала-Лумпур был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В той трагедии погибли 298 пассажиров и членов экипажа самолета – все, кто находился на борту.

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