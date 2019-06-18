В Краснокутском районе разбойники вынесли из дома валюту, украшения и телефоны

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 июня в полицию обратился 44-летний житель села Павловка, который рассказал, что около 03:00 четверо неизвестных, одетых в спортивные костюмы, капюшоны и балаклавы, через окно проникли в его дом.

Злоумышленники угрожали пострадавшему и его жене пистолетом, связали и завладели 40 тысями долларови 80 тысячами гривен, а также ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами. После чего скрылись с места происшествия.

Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились и сообщили об этом в полицию. За медицинской помощью не обращались.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости