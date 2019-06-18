Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:55
Просмотров: 54

В Краснокутском районе разбойники вынесли из дома валюту, украшения и телефоны

В Краснокутском районе разбойники вынесли из дома валюту, украшения и телефоны

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 июня в полицию обратился 44-летний житель села Павловка, который рассказал, что около 03:00 четверо неизвестных, одетых в спортивные костюмы, капюшоны и балаклавы, через окно проникли в его дом.

Злоумышленники угрожали пострадавшему и его жене пистолетом, связали и завладели 40 тысями долларови 80 тысячами гривен, а также ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами. После чего скрылись с места происшествия.

Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились и сообщили об этом в полицию. За медицинской помощью не обращались.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 