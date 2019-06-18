В Харькове заминировали дома, больницы, аэропорт и ТЦ: проводится эвакуация

В Харькове и области одновременно заминировали 38 различных объектов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о заминировании объектов поступило в полицию 18 июня.

В этот раз неизвестные сообщили о взрывчатке в жилых домах, больницах и аэропорту, а также ряде торговых центров. По данным пользователей соцсетей, это "Таврия В", БЦ "Протон", "Ашан" на Салтовке и Алексеевке и ТРЦ "Павловский".

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Правоохранители осматривают помещения и прилегающие территории.

Агентство Телевидения Новости