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Избиение людей в парке Горького - решение ЕСПЧ

Избиение людей в парке Горького - решение ЕСПЧ

ЕСПЧ постановил, что государство Украина нарушила ряд статей Европейской конвенции прав человека относительно четверых людей, которые в 2010 году протестовали против строительства дороги через парк Горького в Харькове.

Соответствующее решение ЕСПЧ вынес во вторник, сообщает "Укринформ".

«Дело касается жалоб о нарушении прав людей, протестовавших против вырубки деревьев в общественном парке с целью строительства дороги. Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями», - заявили в суде.

Речь идет о событиях 2010 года в Центральном парке им. Горького, когда харьковчане выступили против вырубки деревьев, чтобы построить дорогу. Некоторые протестующие тогда были избиты, а около 30 задержаны подразделением «Беркут».

Поэтому, установив нарушение некоторых статей Европейской конвенции прав человека, ЕСПЧ обязал Украину выплатить четырем заявителям по 6 тысяч евро каждому за нематериальный ущерб и еще 16,6 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек.

 

Агентство Телевидения Новости

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