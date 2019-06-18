Сайт Национального банка подвергся атаке хакеров

Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS атакой, передает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"Критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в связи с харкерской атакой официальный сайт НБУ функционирует в ограниченном режиме. Сейчас работают над восстановлением корректной работы сайта.

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