Харьковский шпажист Роман Свичкарь вылетел в 1/32 чемпионата Европы

На проходящем в немецком Дюссельдорфе чемпионате Европы по фехтованию Харьков в турнире шпажистов был представлен Романом Свичкарем.

Свичкарь не сумел пройти дальше 1/32 финала. На этой стадии он проиграл Якубу Юрке из Чехии - 11:15.

Своего наилучшего достижения Свичкарь добился в прошлом году, сенсационно став бронзовым призером чемпионата мира-2018.

На нынешнем же чемпионате Европы дальше всех из украинских шпажистов дошел лидер сборной Богдан Никишин из Днепра. Он зачехлил клинок в 1/4 финала.

"Золото" же накануне в турнире саблисток Украине принесла Ольга Харлан.

Агентство Телевидения Новости