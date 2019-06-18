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Чемпионский парад со стрельбой и ранеными

Чемпионский парад со стрельбой и ранеными

Баскетболисты "Торонто Рэпторс", впервые в истории ставшие чемпионами НБА, проехали чемпионским парадом на открытых автобусах по канадскому городу Торонто.

Привествовать баскетбольных героев вышли, по приблизительным оценкам, около двух миллионов человек.

Во время чемпионского парада на площади Натан Филипс перед мэрией раздались выстрелы. Четыре человека ранены. Полиция задержала двух стрелявших.

Началась паника, образовалась давка из убегающих. После того, как страсти поутихли, чемпионский парад баскетболистов продолжился.


Агентство Телевидения Новости

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