Трагическое ДТП на окружной - не первое за последние дни

Это видео снято на месте трагического ДТП на окружной дороге, в районе поселка Элитный. Здесь утром столкнулись «Volkswagen» и грузовик «ГАЗ», который вез на продажу овощи, фрукты и ягоды. Пенсионерку Нину Балабай, проживающую вблизи дороги на улице Бражниковской, как раз в 4 утра разбудил стук железа, который было слышно по всему району.

Нина Балабай, пенсионерка:

Відкрила вікно, чую, щось бух- сильно бахнуло, а тоді тик-дик-дик - торохтить. Глянула - а там машина, і курява, курява, і все. Бачила що потім було багато машин, дві швидкі стояли, міліція. І тоді вже годині о 9 роз'їхалися.

В Управлении Нацполиции сообщают - в результате травм полученных при столкновении, были госпитализированы два человека. И если 64-летний пассажир «ГАЗ» попал в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом руки, то 43-летнему водителю автомобиля «Volkswagen» руку оторвало. Причиной столкновения правоохранители предварительно считают, что водитель иномарки опрометчиво выехал на встречную полосу. И там же на кольцевой, но чуть дальше столкнулись «ГАЗель» и «Seat».

Полиция еще выясняет детали ДТП, но очевидцы сообщают, что его причиной стал маневр неизвестного водителя, который подрезал «ГАЗель» и скрылся с места событий. А на трассе Харьков-Киев в результате ДТП погиб 24-летний водитель иномарки.

По информации полиции, он выехал на встречную, где столкнулся с автобусом.





Агентство Телевидения Новости