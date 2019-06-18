4 утопленника за выходные. Как правильно выбрать место для отдыха у водоёма и чего не стоит делать у воды?

Аэлита пришла на пляж c двумя маленькими детьми. Женщина говорит, c дочек не сводит глаз, далеко заходить в воду - не разрешает. Для большей надежности - на младшей нарукавники, ведь так спокойнее, говорит женщина.

Аэлита, отдыхающая:

Ну, честно - не отхожу. Просто стою рядышком с ними на берегу, либо в воде с ними. Наблюдаю, чтоб далеко не заходили. Потому что, если далеко зайдут, то может быть всякое. Можно не успеть добежать. А так постоянно следим. Стоим, как и все родители, наблюдаем, чтоб никуда не делись дети.

Три дня выходных, которые выдались крайне жаркими, создали на пляжах Харькова и области настоящий ажиотаж, говорят отдыхающие. Среди желающих нырнуть в воду, есть и те, кто к этому моменту уже охладились спиртными напитками. Спасатели говорят, смельчаков даже не пугают смертельные последствия. Ведь только с начала года из воды достали 33 тела, из которых три - детские.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

15 числа рятувальники і водолази, ну, водолазні служби комунальні, дістали ще двох, які потонули напередодні - 14 числа. Така статистика. За минулий тиждень таких випадків – 5.

Только за выходные, говорит Дмитрий Чайка, спасатели из воды достали утопленников в Валковском районе и Купянске, где мужчина, зацепившись за водоросли, не смог добраться берега. Также, тело без признаков жизни нашли накануне в Основянском озере. Работники прибрежных магазинов не на камеры говорят, мертвого мужчину первыми заметили дети, когда плавали на катамаране. Тогда же взрослые и вызвали спасателей. А сегодня, опять же на Основянском озере, просто во время работы съемочной группы «АТН» медики констатировали смерть пожилого мужчины.

Галина Аниконова, медицинская сестра:

Мужчина, компания по словам была. Вот эта вот женщина мне рассказывала, потому что она была свидетель. Была компания, сидели, выпивали. Затем он пошел резко в воду. Пошел и, вроде как сказали, сразу нырнул. Но они не сразу обратились к нам, а как обратились, сразу спасатели начали искать. Искали долго, потому что здесь все же и течение есть.

Галина Аниконова говорит, за рабочую смену в медицинский пункт обращается иногда до десятка человек. Наиболее частые причины - порезы, ссадины, повышенное давление и головокружение. Все это, говорит медсестра, от игнорирования правил пребывания на водоемах. Спасатели же предостерегают отдыхающих: не заходить на глубину более чем один метр семьдесят сантиметров, а также не отплывать от берега более чем на 50 метров. Обязательно обращать внимание на дно водоёма. Оно должно быть плотным, без посторонних предметов и водорослей. Также, спасатели советуют харьковчанам отдыхать на оборудованных пляжах, которых на сегодняшний день - уже 24. К тому же, главное, говорит Дмитрий Чайка, - не пренебрегать вредом алкоголя на пляжах.

Дмитрий Чайка, пресс-офицер ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

І найголовніше, на що треба звернути увагу, це те, що заборонено купатися напідпитку, бо майже всі випадки вони так чи інакше підтверджуються тим, що люди перед тим як зайти в воду відпочивали - вживали спиртні напої, і тому координація порушена у людей, також порушено відчуття страху - більше самовпевненості у людей, вони далеко запливають, попадають в течії.

По словам Дмитрия Чайки, по всем случаям, произошедшим за выходные, сейчас идет проверка. В ходе нее следователи должны выяснить, что именно стало причиной смерти на воде.

Агентство Телевидения Новости