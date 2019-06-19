Сегодня 10:10
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Началась сессия Харьковского городского совета
В сессионном зале горсовета началась двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, на сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 73 депутата.
В повестку дня включено 77 вопросов и «Разное».
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