Началась сессия Харьковского городского совета

В сессионном зале горсовета началась двадцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, на сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 73 депутата.

В повестку дня включено 77 вопросов и «Разное».

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