Во время пожара в кафе погибла женщина

19 июня в 3:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Солнечной, 3 в Великом Бурлуке Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь охватил облицовку стен, пол и мебель.

Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей работницы кафе, 1959 года рождения.

В 03:35 пожар спасатели локализовали и в 03:55 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара выясняется.

Агентство Телевидения Новости