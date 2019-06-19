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Во время пожара в кафе погибла женщина
19 июня в 3:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Солнечной, 3 в Великом Бурлуке Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огонь охватил облицовку стен, пол и мебель.
Площадь пожара составляла около 20 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей работницы кафе, 1959 года рождения.
В 03:35 пожар спасатели локализовали и в 03:55 полностью ликвидировали.
Причина возникновения пожара выясняется.
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