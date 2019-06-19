Возвращение проспекта маршала Жукова: институт Нацпамяти обратится в прокуратуру и суд

В Украинском институте национальной памяти отреагировали на решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова, которое было принято сессии Харьковского городского совета сегодня, 19 июня.

Как сообщили в пресс-службе УИНП, институт требует от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса подписывать решения городского совета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, ранее на сайте Харьковского городского совета была зарегистрирована электронная петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Сегодня депутаты Харьковского городского совета рассмотрели эту петицию и проголосовали за возвращение топонима.

Для того, чтобы решение вступило в силу, необходима еще подпись городского головы.

В Институте национальной памяти отмечают, что присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики Харькова или любому другому населенному пункту на территории Украины будет противоречить действующему законодательству.

Как сообщили в УИНП, порядок присвоения объектам топонимики (улицам, площадям, проспектам, бульварам, скверам, переулкам и т.д.) имен физических лиц регулируется Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», в котором частью шестой статьи 3 прямо «запрещается присваивать юридическим лицам и объектам права собственности имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), которые работали в советских органах государственной безопасности, названия СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик и производные от них, а также названия, связанные с деятельностью коммунистической партии , установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, которые преследовали участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины а потому что с развитием украинской науки и культуры)».

Георгий Жуков в январе - июле 1941 гг. Занимал должность заместителя народного комиссара обороны СССР, в августе 1942 - июне 1945 гг. - первый заместитель народного комиссара обороны СССР, в марте - июле 1946 - заместитель министра вооруженных сил СССР, в марте 1953 - феврале 1955 - первый заместитель министра обороны СССР, в феврале 1955 - октябре 1957 - министра обороны СССР. Кроме того, в июне - октября 1957 года он также был членом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Таким образом, Георгий Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии.

«Имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима», - подчеркнули в УИНП.

Также в УИНП обращают внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», подтверждена решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу.

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета ", - сообщил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко.

Агентство Телевидения Новости