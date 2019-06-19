По делу о крушении MH17 предъявлены подозрения Гиркину и еще троим боевикам

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) стал подозреваемым по делу о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе. Кроме него, подозрения получили Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот).

Об этом пишет нидерландское издание NOS со ссылкой на родственников жертв катастрофы.

Им будут предъявлены обвинения в убийстве.

Судебный процесс в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.

Ранее сегодня группа Bellingcat сообщила, что большинство сепаратистов, имеющих отношение к сбитию MH17 в 2014 году, были подчиненными Гиркина, поэтому, вероятно, он был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России.

Подчинявшийся Гиркину глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский (Хмурый) запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного. 17 июля 2014 года он лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17.

Олег Пулатов (Гюрза, Халиф) - бывший подполковник Вооруженных сил России, подчиненный Дубинского. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Харченко (Крот) - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он также причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Трое из этой четверки - русские, Харченко - украинец.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Агентство Телевидения Новости