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"Металлист 1925" назвал имя нового главного тренера и его ассистентов

Металлист 1925 назвал имя нового главного тренера и его ассистентов

В харьковском клубе Первой лиги "Металлист 1925" новый тренерский штаб.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925" главным тренером харьковской команды назначен 43-летний Андрей Демченко. Его помощники - Евгений Писоцкий и Роман Романов.

Андрей Демченко в весенней части минувшего первенства Украины в Первой лиге работал в тренерском штабе "Металлиста 1925", который возглавлял Александр Горяинов.

Сотрудничество с Горяиновым было прекращено по итогам сезона 2018/19 гг., поскольку "Металлист 1925" не сумел выйти в Премьер-Лигу.

Агентство Телевидения Новости

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