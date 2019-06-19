На сессии горсовета в бюджет на 2019 год внесли изменения

Сегодня, 19 июня, на заседании сессии Харьковского городского совета были внесены изменения в бюджет города на 2019 год.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации заместителя Харьковского городского головы, директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, бюджету города Харькова предусмотрена субвенция из государственного бюджета на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений в сумме 800 тысяч гривен.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины бюджету Харькова также предусмотрены субвенции:

- на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в сумме 14 млн грн;

- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» в сумме 20,3 млн грн;

- на приобретение ангиографического оборудования - 11,5 млн грн;

- на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 2 млн грн;

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества образования, - 1,4 млн грн.

Приказом Министерства финансов Украины согласован объем и условия осуществления заимствования Харьковским городским советом, в связи с чем в 2019 году планируется привлечь 500 миллионов гривен, в 2020 году - 500 миллионов гривен.

Кроме того, в связи с перевыполнением доходной части бюджета города Харькова, расходы на укрепление материально-технической базы учреждений образования увеличены на 30,5 млн грн, на обеспечение физической охраной общеобразовательных школ на 5,2 млн грн.

На софинансирование субвенции из государственного бюджета на обеспечение качественного, современного и доступного образования «Новая украинская школа» и реализацию мероприятий для повышения качества образования направлено 9,3 млн грн, на приобретение ангиографического оборудования - 11,5 млн грн.

На возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных препаратов, приобретение лечебного питания, капитальный ремонт учреждений здравоохранения выделено 30,4 млн грн.

На реконструкцию спортивных площадок предусмотрено дополнительно 30 млн грн, на капитальный ремонт учреждений культуры - 13,7 млн грн.

Расходы на текущий ремонт многоквартирных жилых домов, а именно: на ремонт внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, кровли, подъездов увеличены на 55,7 млн грн.

На реконструкцию сквера им. Ф. Сафарова и Саржиного яра направлено 48 млн грн.

Расходы на капремонт внутриквартальных дорог и тротуаров увеличены на 70 млн грн, на содержание и ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев - на 1 млн грн, на капитальный ремонт и реконструкцию трамвайных путей, переездов и контактных сетей - на 44,7 млн грн.

Также депутаты распределили средства на реализацию проектов-победителей общественного бюджета (бюджета участия) города Харькова в сумме 50 млн грн.

Агентство Телевидения Новости