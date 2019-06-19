Аэропорт, церкви и детский сад: в Харькове ищут взрывчатку на 10 объектах

Полицейские проверяют информацию о заминировании более десятка различных объектов в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о заминировании религиозных сооружений по улицам Пушкинской и Ярославской, организаций по улицам Тобольской и Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по улице Шевченко, а также трех заведений питания по улице Культуры, Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта, поступило на электронную почту полиции сегодня, 19 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас правоохранители проводят осмотры помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют граждан.

Агентство Телевидения Новости