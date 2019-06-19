Мужчину, который оставил избитого им товарища умирать в закрытом доме, отправили за решетку

В Лозовском райсуде вынесли приговор 23-летнему местному жителю.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в нанесении смертельных телесных повреждений товарищу и краже (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, в конце июня прошлого года обвиняемый выпивал в гостях у пожилого товарища. За рюмкой мужчины, которые были ранее судимы, стали обсуждать свое тюремное прошлое. Тюремные воспоминания переросли в выяснение отношений между мужчинами.

Пытаясь доказать свое превосходство, нетрезвый гость набросился на друга с кулаками и бил его, пока тот не упал. Злоумышленник наступил пострадавшему на руку, чтобы он не сопротивлялся, и добивал лежащую жертву палкой. Он нанес товарищу не менее 17 ударов по различным частям тела, после этого закрыл его в доме, чтобы он не мог позвать на помощь, и ушел.

От полученных травм пострадавший скончался через несколько часов.

Злоумышленник вернулся к месту преступления той же ночью. По его показаниям, он якобы забыл некоторые вещи в доме жертвы. В дом обвиняемый проник через форточку и вместе с забытыми вещами прихватил также и имущество хозяина: несколько мобильных телефонов, пневматическое ружье, строительный фен и тому подобное.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленнику присудили 7,5 лет за решеткой, хотя прокурор настаивал на наказании в виде 8,5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о внесении апелляционной жалобы с целью назначения более строгого наказания.

Агентство Телевидения Новости