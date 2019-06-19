Первая евроекубковая жеребьевка сезона 2019/20 гг. для украинского клуба

Луганская "Заря", занявшая 5-е место в завершившемся чемпионате Украины по футболу в Премьер-Лиге, начнет выступление в Лиге Европы нового сезона со второго квалификационного раунда.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, которая определила, что соперником "Зари" станет победитель пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония).

Первый матч "Заря" проведет на выезде 25 июля, ответный - в Запорожье 1 августа.

Агентство Телевидения Новости