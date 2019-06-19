Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:17
Просмотров: 132

Под Харьковом трактор скатился со слона и перевернулся: погибла женщина

Под Харьковом трактор скатился со слона и перевернулся: погибла женщина

На сельскохозяйственном предприятии в Харьковском районе области произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, происшествие случилось 14 июня: со склона покатился трактор, а затем перевернулся.  В результате переворачивания трактора ковшом была травмирована сотрудница предприятия, которая оказалась в этот момент рядом с трактором. Удар ковша пришелся женщине в грудную клетку. 

От полученных травм женщина погибла на месте.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, которая уже приступила к работе.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 