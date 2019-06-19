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Случайный гол на 1-й минуте матча

Случайный гол на 1-й минуте матча

Гол, забитый на 37-й секунде матча вышел весьма абсурдным.

В контрольном поединке встречались футбольные сборные Марокко и Замбии.

В первой атаке замбийцев вратарь марокканцев отбил мяч в защитника своей команды. Защитник едва не забил автогол. Вратарь вновь выбил мяч, но точно в ногу игрока сборной Замбии Мвапе Мусонды, от которой кожаный снаряд таки оказался в воротах.

Так сборная Замбии повела 1:0, а в итоге победила 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный случайный гол, после которого был открыт счет, на 1:15.


Агентство Телевидения Новости

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