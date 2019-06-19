"Заминирование" 38 объектов в Харькове: эвакуировали около 2 тысяч человек

Правоохранители проверили информацию о заминировании 38 объектов в Харькове.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в различных заведениях Харьковщины поступило в полицию 18 июня.

По всем адресам, указанным в сообщении, работали следственно-оперативные группы, сотрудники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, специалисты взрывотехнического управления обследовали 55550 кв. метров помещений и 14820 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости