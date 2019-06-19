Хоккеист во время чемпионского парада упал с пожарной машины

Появилось видео самого курьезного эпизода, произошедшего во время чемпионского парада обладателей Кубка Стэнли-2019 хоккеистов "Сент-Луис Блюз".

Одним из средств передвижения во время парада была пожарная машина.

Взобравшися на нее российский хоккеист "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев в какой-то момент не удержался и упал на землю. При этом машина поехала дальше.

Первую помощь Барбашеву оказал стюард, находившися близ места падения.





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