Избиение харьковского телеоператора: суд рассмотрит апелляции подозреваемого и прокурора на меру пресечения

В Харьковский апелляционный суд поступили жалобы прокурора и подозреваемого Сергея Козлюка по делу об избиении харьковского телеоператора Вадима Макарюка на постановление следственного судьи об избрании меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подозрение Сергею Козлюку предъявлено по части 3 статьи 171 (препятствование законной и профессиональной деятельности журналистов), частью 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия), частью 1 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 июня 2019 на территории торгового центра «Барабашово» произошел конфликт между предпринимателями и представителями общественных объединений. Во время конфликта был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

12 июня Сергею Козлюку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства, ему было запрещено выходить из дома без разрешения следственного органа, прокурора или суда, круглосуточно до 10 августа 2019 года.

Председательствующим по делу назначена судья Елена Кружилина.

Судьи коллегии - Виктория Яковлева, Валерий Бездетко.

Апелляционное рассмотрение назначено на 24 июня, начало заседания – в 15-45.

Единственный уникальный номер дела №640 / 11629/19.

Агентство Телевидения Новости