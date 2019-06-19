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Харьков возьмет взаймы миллиард гривен: на что планируют потратить деньги

Несмотря на то, что мэр Харькова Геннадий Кернес покинул сессионный зал сразу после рассмотрения скандального вопроса о проспекте Жукова-Григоренко, депутаты под руководством секретаря Александра Новака рассмотрели еще более семидесяти вопросов. В частности, было принято решение о выпуске облигаций внутреннего займа. Кредитные деньги преимущественно планируется направить на реконструкцию зоопарка, а не на ремонт коммунальных сетей или дорог.

Но почти все вопросы были проголосованы без обсуждения и докладов. Более того, когда после обсуждения вопросов стационарного зоопарка депутаты перешли к вопросу передвижных цирков, в выступлении отказали депутату от "Самопомощи" Наталье Коваленко, которая несколько вопросов подряд пыталась добиться права выступить.

Секретарь настаивал, что она должна письменно зарегистрироваться.

Александр Новак, секретарь горсовета

В секретариате нет выступающих?! - Выступающих нет. Пожалуйста, голосуем в целом

Наталья Коваленко уверена: речь идет об умышленном игнорировании позиции оппонентов горсовета. Ведь она предлагала не просто рекомендовать прекратить выступления передвижных цирков в Харькове, а запретить, как это сделали в других городах Украины.

Наталья Коваленко, депутат горсовета

Ничего резонансного в этом вопросе не было, однако секретарь городского совета, зная, что у меня есть предложения, он мне не дал слова. Аргументировал это тем, что я должна была записываться через секретариат, но у нас есть электронная система, которая позволяет записаться на выступление, можно задать вопрос, и загорается кнопка у того, кто ведет сессию. Мне просто не дали воспользоваться как депутату своим правом.

Депутат говорит, что намерен подать заявление в полицию о препятствовании ее депутатской деятельности со стороны секретаря горсовета.

 

Агентство Телевидения Новости

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