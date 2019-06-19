Первые нарушения предвыборной агитации на Харьковщине. Что прогнозируют правоохранители и как будут обеспечивать порядок во время проведения парламентских выборов?

Первые нарушения избирательного законодательства и подготовка к усилению волны фейковых «минирований» с оккупированных территорий и Российской Федерации. В Главном управлении Национальной полиции готовятся к парламентским выборам и озвучивают первые прогнозы.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, больше всего нарушений пока зафиксировано в Московском районе города.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

До підрозділів ГУНП в Харківській області надійшло 10 заяв та повідомлень про виявлення фактів порушення проведення передвиборчої агітації. Всі факти пов’язані з розміщенням агітаційних матеріалів кандидата в народні депутати України виборчого округу №170 - Костянтина Немічева

По словам Валерия Сокуренко, в данных материалах отсутствует информация о заказчике и другие исходные данные.

В свою очередь, сам Константин Немичев объясняет: данные «бигборды» были размещены месяц назад, когда он не был зарегистрирован как кандидат в народные депутаты. Сейчас он открывает счет, с которого в дальнейшем агитационные материалы будут размещены согласно всех требований. Обещает, что данные «бигборды» уже через несколько дней заменит на соответствующие.

Между тем в полиции отмечают: учитывая последние рекорды по фейковым «заминированиям», ожидают волну таких сообщений и в день выборов. Уверяют, что готовы к любой чрезвычайной ситуации.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

Будуть проведені тактико-спеціальні навчання і буде відпрацьовано алгоритм дій кожного поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії, в тій чи іншій ситуації, яка може скластися. Ситуації типові. Якщо це підкуп, якщо це пожежа, якщо це замінування - типові повинні бути і дії правоохоронців

В управлении Нацполиции также ожидают увеличения нагрузки на правоохранителей по сравнению с президентскими выборами, во время которых большинство правонарушений касалось агитационных материалов с отсутствующими исходными данными в канун выборов, также правоохранители регистрировали случаи нарушения тайны голосования непосредственно в день выборов. Призывают не повторять это и во время проведения парламентских выборов.

Иван Варченко, советник министра внутренних дел Украины

Ми так само буде нагадувати виборцю чого можна і чого не можна робити під час виборчої компанії. Що треба дотримуватися і таємниці голосування, і я нагадаю, що за порушення таємниці голосування під час попередньої виборчої компанії понесли відповідальність сотні осіб, в тому числі чинний президент України сплатив адміністративний штраф за порушення таємниці голосування

В день выборов следить за порядком их проведения будет почти 7 тысяч правоохранителей.

Также привлекут состав Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пиротехников.





Агентство Телевидения Новости