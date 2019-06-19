Скандальное переименование. Горсовет вернул имя маршала Жукова на карту Харькова

С самого утра здание горсовета - под усиленной охраной: десятки бойцов Нацгвардии и полицейских, а также спецназовцы. На пикет против переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова у стен мерии собралось около трехсот горожан. В руках они держали большой баннер «Стоп реванш», а также плакаты с надписями «Жуков палач» и «Жуков не маршал победы, а маршал смерти». На входе в здание пикетчики наклеили фото Жукова, принесли цветы и зажгли лампадки. Говорят - это символизирует кладбище политической истории.

Ярина Чаговец, участница акции протеста:

Місто, яке прикриває Україну, прикриває Європу всю від російських загарбників. Місто, яке за допомогою наших патріотів вистояло і не зробили тут ніякого "ХНРу", зараз намагаються цей ХНР зробити. Перейменуванням проспекту, питаннями знесення намету.

Андрей Киселев, участник акции протеста:

Ну, помимо того, что это незаконные действия с точки зрения законодательства Украины. Кроме этого в городе есть еще масса проблем, на которые стоит потратить деньги, а не заниматься ерундой.

Проспект назвали в честь генерала Петра Григоренко (участника Второй мировой войны, правозащитника и борца со сталинским режимом) в 16-м году. Согласно закону о декоммунизации переименование предполагало не только смену названия проспекта Жукова, но и одноименной станции метро. В течение нескольких лет это не вызывало никаких споров среди жителей Харькова, пока на сайте горсовета больше месяца назад не зарегистрировали соответствующую петицию, которую поддержал сам Кернес. В социальных сетях сразу начали появляться сообщения о том, что бюджетников заставляют подписываться под инициативой. Меньше, чем за двое суток петиция набрала необходимое количество голосов и стала первой инициативой, которую вынесли на сессионное рассмотрение за все время существования института электронных петиций. Топонимическая комиссия неожиданно вспомнила что Жуков, по их мнению, к декоммунизации ни к чему.

Алексей Хорошковатий, глава топонимической комиссии:

В соответствии з законом про декомунизацию, топонимы связанные с опором нацизму не подпадали под закон про декомунизацию.

Вопрос оставили в повестке дня несмотря на протесты и выводы экспертных институций по законному переименованию проспекта, ведь фамилия Жукова является символом тотолитарного режима. Кернес настаивал, что речь идет о восстановлении исторического справедливости, и учета общественного мнения. При этом мэр запутался даже в том, как звали знаменитого, по его мнению маршала.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Маршал Победы Констатин Григорьевич Жуков, маршал Победы подчеркиваю, рассматриваем как возвращение исторического названия, и как военначальника, который освобождал и Украину, и Харьков, и Европу. А что касается исторического мнения то вот столько мы получили против памятника, а вот за столько!

При этом оппоненты - представители общественности и некоторые депутаты - настаивали: это политическая манипуляция. Ведь за время существования петиций, уже 18 обращений набрали необходимые 5 тысяч и ни одна не была рассмотрена на сессиях.

Игорь Рассоха, инициатор пикета:

Подібна петиція набрала 5000 голосів щодо перейменування проспекту Героєв Сталінграда імені Мирослава Мисли, й вона не була розглянута навіть попереднє. По-четверте, це не думка харків"ян, а думка нав'язана міським головою, враховуючи залежність бюджетників саме до підпису такої петиції.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Якщо пан Кернес підтримує петицію перейменування Григоренка на Жукова, навіщо ці всі комбинації з петицією?! У вас є більшість, внесить, отримайте рішення й у подальшому несить за це рішення відповідальність, в том числі й кримінальну! Тому що вона обов"язкова буде!

Но, учитывая, что в горсовете существует подконтрольное мэру большинство, за повторное переименование проспекта проголосовали 59 депутатов, кроме "Возрождения", представители "Нашего края" и один из депутатов БПП. Другие представители этой фракции в голосовании участие не принимали, один - проголосовал против, как и фракция Самопомощь, и внефракционный Черняк. Однако это никак не повлияло на результат. Но это вряд ли станет точкой в ​​этом идеологическом споре, ведь противники переименования, депутаты и государственные учреждения заявили о обращениях в суд и прокуратуру. В областной прокуратуре уже сообщили, что они проанализируют документ решения и сделают выводы.





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