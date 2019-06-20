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Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал он решение суда.

Как сообщалось, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ПАО НОТУ Аласанией.

10 апреля 2017 года Аласания был избран наблюдательным советом ПАО НОТУ на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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