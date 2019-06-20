На харьковского чиновника открыли уголовное дело за препятствование журналистской деятельности (видео)

После сессии городского совета, которая состоялась вчера, 19 июня, в здании мэрии произошел инцидент между харьковским чиновником и журналисткой, которая осуществляла свою профессиональную деятельность.

После заседания сессии у журналистов был ряд вопросов к чиновникам.

Как сообщила харьковская журналистка издания «МедиаПорт» Татьяна Федоркова на своей странице в Фейсбук, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко пытался выхватить у нее планшет и помешать съемке.

«Сегодня директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко пытался силой помешать моей работе. - сообщила Федоркова в соцсети, добавив, что она написала заявление в Шевченковский отдел полиции о препятствовании журналистской деятельности.

«За годы освещения деятельности Харьковского горсовета имею стойкий иммунитет к хамству и отсутствию адекватной коммуникации. Мы не получаем информации, мы выскабливаем ее впопыхах в коридорах и получаем отписки на запросы. Множество оскорбительных историй с немотивированными отказами остаются вне камеры. Но сегодняшний случай с непонятной агрессией должностного лица - представителя, в полномочия которого входит - представлять позицию по тем или иным вопросам - считаю правильным зафиксировать», - отметила она.

Журналистка рассказала, что после сессии она и ее коллега несколько раз звонили Сидоренко.

«Мы даже выполнили его требование и прислали перечень вопросов. Когда мы встретили Сидоренко в коридоре, он сказал, что передаст их Терехову, а на вопрос, что мешает ему обратиться к нему здесь и сейчас, ведь вот его кабинет, Сидоренко ответил что-то вроде: дорастешь до пресс-секретаря мэра, будешь определять формат работы. Мы решили ждать Терехова в его приемной. Туда впоследствии вошел Сидоренко и сказал, что нечего ждать, и у горсовета есть право рассматривать наш запрос пять дней. Я ответила Сидоренко, что мы имеем право обратиться с вопросами в устной форме. Во время этого разговора я включила видео на планшете, чтобы зафиксировать ответ Сидоренко как должностного лица. Спикер на это отреагировал очень странно: схватил планшет и силой пытался помешать видеосъемке, сказал, что не надо его снимать. Я удержала планшет, чтобы он не упал», – рассказала Татьяна в комментарии изданию «МедиаПорт».

Соответствующее видео инцидента журналистка также опубликовала на своей странице в соцсети.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области по поводу обращения журналиста Федорковой, ее заявление зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции. По факту обращения представителя СМИ открыто уголовное производство по ч. ст. 171 ККУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ноябре 2018 года корреспондент Depo.Харьков хотел взять комментарий у Юрия Сидоренко относительно сделки с коммунальным имуществом города, однако Сидоренко оскорбил журналиста нецензурной бранью.





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