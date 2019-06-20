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За разбойное нападение на таксиста рецидивисту грозит новый срок

За разбойное нападение на таксиста рецидивисту грозит новый срок

Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 25-летнему жителю Краснокутска в разбойном нападении на таксиста (ч. 1 ст. 187 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, 1 мая этого года в пгт. Краснокутск подозреваемый пригласил в гости несовершеннолетнего товарища из Харькова и пообещал оплатить такси до райцентра. 

Он встретил друга в условленном месте, однако вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, напал на него.

Злоумышленник, который уже имел несколько судимостей и находился на испытательном сроке, приставил к шее потерпевшего нож и потребовал отдать сумку с деньгами. Таксист сделал вид, что собирается выполнить условия нападающего, и попросил только забрать из сумки документы. 

Однако вместо них достал стартовый звуковой пистолет и выстрелил в воздух. Злоумышленник, не ожидавший сопротивления, скрылся с места происшествия вместе с другом. 

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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