На «одну из самых худших дорог области» наконец вернут асфальт

«Одна из худших дорог области». Именно так характеризовали водители, которые вынуждены часто ездить по маршруту - Дергачи-Казачья Лопань, по участку трассы в районе поселка Слатино. Местные жители говорят, что даже не помнят, когда здесь вообще что-то ремонтировали. Хотя бы заплатами.

Иван Петров, водитель

Какая ж она нормальная, на лошадях только ездить по этой дороге! Латают там, где был асфальт, а там, где его срезали, его не латают.

Хуже стало в прошлом году, когда асфальт здесь вообще сняли. А потом - из-за сорванного тендера на проведение работ - так и оставили. Сегодня же в облгосадминистрации, наконец, сообщили - проблема почти решена.

Сергей Пляка, заместитель начальника областного автодора, говорит: доработать здесь осталось лишь 300 метров дороги.

Сергей Пляка, замначальника облавтодора

Сьогодні, якщо не буде різних, як то кажуть, збоїв, то ми повинні закінчити до вечора, крайній строк - до обіду укладання асфальтобетонної суміші на нашій славнозвісній дорозі Дергачі-Козача Лопань. Запланували 4,8 кілометра відновлення покриття з відновленням основи, на сьогоднішній ранок було виконано, влаштовано 4,5 кілометри. Тобто залишилось 300 метрів до закінчення робіт.

Кроме этой дороги Сергей Пляка обещает капитально отремонтировать еще 15 объектов.

Кроме этого на многих других участках проведут ямочный ремонт.

Агентство Телевидения Новости