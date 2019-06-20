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Во всех детских садах и ночном клубе Харькова ищут взрывчатку

Во всех детских садах и ночном клубе Харькова ищут взрывчатку

Во всех детских садах Харькова и ночном клубе ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах поступило в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня, 20 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Полицейские проверяют информацию о заминировании 230 объектов, которые указаны в сообщении.

По всем адресам проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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