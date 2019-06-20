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Во всех детских садах и ночном клубе Харькова ищут взрывчатку
Во всех детских садах Харькова и ночном клубе ищут взрывчатку.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах поступило в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня, 20 июня.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Полицейские проверяют информацию о заминировании 230 объектов, которые указаны в сообщении.
По всем адресам проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.
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