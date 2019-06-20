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Зеленский отменил указ о введении школьной формы

Зеленский отменил указ о введении школьной формы

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента № 417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».

Об этом говорится в указе Зеленского № 418/2019, которым среди прочих отменяется соответствующий указ Леонида Кучмы.

«Признать утратившими силу: указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учеников средних учреждений образования», - сказано в указе № 418/2019. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Отмененный указ вводил школьную форму для учащихся средних заведений образования и обязывал правительство "предусмотреть ее обязательность для учеников средних учреждений образования всех типов".

Напомним, ранее учителя и родители школьников выступили за отмену школьной формы, поскольку считают норму об обязательном ношении формы школьниками устаревшей.

 

Агентство Телевидения Новости

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