Мешал журналистке снимать: на чиновника горсовета завели уголовное дело

Это видео в социальных сетях опубликовала после завершения очередной сессии горсовета редактор сайта «МедиаПорт» Татьяна Федоркова. Татьяна рассказывает, во время сессии городского совета она вместе с другими журналистами пыталась договориться с представителем мэрии Юрием Сидоренко о комментарии. Поняв, что ответа не получат, они решили ждать заместителя мэра Игоря Терехова чтобы задать ему вопросы лично. Однако в приемную зашел Юрий Сидоренко и настойчиво посоветовал уйти, говорит журналистка. После просьбы повторить это под запись начал закрывать камеру рукой.

Татьяна Федоркова, журналистка:

Він відпихнув рукою закриваючи камеру від свого обличчя, намагаючись вибити, на мою думку, вибити планшет. Мені здається, що ми можемо терпіти відмови, відписки на інформаційні запити - все це можна стерпіти. Коли людина вже розпускає руки, те що називається - оце мені здається, що це вже верх ненормальності. І мені хочеться сподіватися, що міськрада як орган який представляє громаду якось відреагує просто з свого боку.

Представитель мэрии уже не впервые становится объектом скандала в Харькове. В феврале прошлого года после масштабной аварии на теплотрассе на вопросы журналистов в чате Юрий Сидоренко ответил, что "Воскресенье с библейских времен считается выходным". А после того, как представители нескольких СМИ написали, что использовали это как официальный ответ мэрии, обругал коллег и удалился из беседы. Затем, уже летом агрессивно отреагировал на телефонный звонок журналиста "depo.ua" Юрия Ларина о приобретении недвижимости, а также аренды. В июле харьковские антикоррупционеры опубликовали расследование, где сообщили: частный предприниматель Инна Москвина приобрела помещения по проспекту Независимости, 1 за символическую сумму. Это вызвало много вопросов в предстанвикив СМИ, ведь известная телеведущая и журналистка была зарегистрирована в одной квартире с представителем горсовета. Отношения с Сидоренко Москвина не комментировала, однако подтвердила, что указанная недвижимость действительно принадлежит ей и получила ее она законно. А вот представитель мэрии, в свою очередь, общался с корреспондентом "depo.ua" неохотно и послал его куда подальше.

Она в своих регистрационных документах указывает, что живет в квартире, собственником которой вы являетесь - Ну и что? - А как вы можете это объяснить? - Тебе - никак. - Почему вы не указываете, что ведете с Инной Москвиной общее хозяйство в электронных декларациях? - Потому что я не веду его с ней. - И не проживаете вместе, правильно? - Нет… - И к этому человеку никакого отношения не имеете, правильно? - Иди на х..!

Между тем, правоохранители начали расследование после заявления редактора и журналистки издания "Медиапорт", которую она написала в полицию накануне.

Инесса Снитко, спикер Шевченковского отдела полиции:

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 171 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу - 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. На даний час судове розслідування триває. з'ясовувається усі обставини.

Сам Юрий Сидоренко ситуацию с Татьяной Федорковой и открытием дела правоохранителями комментировать отказывается.

Агентство Телевидения Новости